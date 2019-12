Agrigento, Alonge: "Bene potatura alberi a Giardina, ma sia normalità"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il consigliere comunale di Agrigento, Calogero Alonge, di Forza Italia, esprime apprezzamento a seguito della potatura degli alberi nella frazione di Giardina Gallotti. Alonge afferma: “Finalmente, dopo vari solleciti e dopo più di cinque anni si è provveduto a potare nuovamente gli alberi antistanti la Chiesa che da tempo attendevano l'intervento di sistemazione anche per il pericolo che gli stessi rappresentavano a seguito delle piogge e dei venti di burrasca che nelle scorse settimane hanno interessato la nostra città. Mi auguro soltanto che non si debba attendere nuovamente altri cinque lustri, o comunque il periodo della campagna elettorale, per effettuare interventi che dovrebbero rientrare nell'assoluta normalità, ma, che invece, hanno sempre più il carattere della straordinarietà – conclude Alonge".