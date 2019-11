"Guidavano sotto l'effetto di alcol", denunciati due ventenni

Controlli a tappeto contro le violazioni al codice della strada: beccati due ventenni che guidavano sotto l'effetto di sostanze alcoliche. Gli equipaggi del polizia stradale di Agrigento, scesi in campo per limitare le "stragi del sabato sera", hanno accertato che 2 conducenti guidavano in stato di ubriachezza. In particolare, gli agenti del distaccamento della polizia stradale di Sciacca hanno deferito alla Procura della repubblica di Sciacca L.A., di anni 25 e B.C., di anni 23, entrambi residenti a Sciacca.

Nel corso dei controlli sono stati verificati 20 veicoli e controllate 32 persone.