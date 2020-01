Posteggio selvaggio e auto non assicurate: arriva lo Street Control

Lo Street control arriva anche a Canicattì. Ad annunciare l'acquisto è stato l'assessore comunale alla Polizia municipale Fabio Di Benedetto. Anche i vigili urbani della città avranno dunque l'apparecchiatura che consentirà, durante i semplici giri di pattuglia, di verificare se i mezzi sono assicurati e revisionati o meno e se sono stati lasciati posteggiati in malo modo. Si combatterà dunque il posteggio "selvaggio" e si garantirà piena legalità lungo le strade cittadine, facendo circolare solo i mezzi che sono in regola. Guai in vista, naturalmente, per gli automobilisti indisciplinati che rischiano di vedersi multare anche se non sono al volante dell'auto che è stata lasciata magari regolarmente posteggiata.

La tecnologica apparecchiatura, leggendo semplicemente la targa del mezzo, è in grado infatti di stanare le auto che - appunto regolarmente parcheggiate - non sono in regola, ma anche quelle che magari sono oggetto di furto.