Tentano il furto dell'auto ma scatta l'allarme: colpo fallito al posteggio dell'ospedale

Avrebbe dovuto essere il quinto furto nell’arco di un paio di settimane. Alla “banda dell’ospedale”, questa volta, è però andata male: si è azionato l’antifurto di cui la macchina, che stavano per portare via, era dotata e si sono dovuti fermare immediatamente. Il tentato di furto del nuovo modello di Alfa Romeo, di proprietà di un medico, è stato denunciato alla polizia. E’ accaduto tutto in pieno giorno, sempre nel parcheggio dell’ospedale “San Giovanni di Dio”.

Sono, al momento, quattro i furti di veicoli messi a segno, in poco più di un mese, fra il posteggio e i viali dell'azienda ospedaliera di contrada Consolida. L’ultimo, in ordine di tempo, episodio è rimasto al livello di tentativo appunto. Ma prima era stata portata via l'autovettura di una sanitaria. La macchina era stata lasciata posteggiata mentre la professionista era al lavoro. I colpi che si sono registrati e che, appunto, continuano a registrarsi hanno come bersaglio i mezzi che vengono lasciati posteggiati nella zona esterna dell'ospedale dove l'impianto di video sorveglianza non è funzionante. La polizia ha, intanto, deciso di d’avviare servizi di vigilanza e presidio anche in quell’area.