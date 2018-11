Posteggiatore abusivo 85enne al "lavoro" in via Empedocle, allontanato

I poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento, nelle scorse ore, hanno “pizzicato” un posteggiatore abusivo – mentre era regolarmente “al lavoro” – in via Empedocle. L’ottantacinquenne è stato allontanato con un provvedimento a tempo. Non potrà più, nelle prossime ore, mettere piede – per le prossime 48 ore - in via Empedocle, né negli slarghi dove solitamente si svolge – abusivamente – la “professione” di parcheggiatore abusivo.

I poliziotti della sezione “Volanti”, durante l’intervento, gli hanno anche sequestrato la somma – circa 20 euro – che aveva in tasca: frutto, a quanto pare, di poche ore di lavoro. I poliziotti della sezione “Volanti” – su disposizione del questore di Agrigento Maurizio Auriemma – sistematicamente controllano le piazze Aldo Moro e Vittorio Emanuele, nonché via Pirandello, l’area di parcheggio di via Gioeni e la via Empedocle. Oltre alle sanzioni e ai temporanei ordini di allontanamento sono stati numerosi i “Daspo urbani” notificati. Provvedimenti di allontanamento che qualora venissero violati fanno scattare una denuncia, in stato di libertà, alla Procura.