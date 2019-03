Allarme rapina alla Posta, intervento fulmineo dei poliziotti ... non c'era però nessuno

Scatta l'allarme rapina agli uffici postali di piazzale Ugo La Malfa. La polizia - gli agenti della sezione Volanti della Questura, in particolar modo, - accorre. E lo fa in maniera fulminea. Per fortuna, però, s'è trattato soltanto di un falso allarme.

Certo se dei criminali ci fossero stati, all'interno dell'ufficio postale, non avrebbero avuto neanche il tempo di tentare la fuga: visto la "risposta" immediata dei poliziotti della sezione Volanti. Però, non c'era nessuno: solo, appunto, un falso allarme.