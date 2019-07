"Buttami qui": posaceneri in ceramica lungo le vie di Cianciana

Commercianti e professionisti si sono schierati: tutti dalla parte del decoro urbano. Sono stati tutti installati - e a totale spese di commercianti e professionisti con il contributo logistico dell'amministrazione comunale di Cianciana - i posacenere in ceramica. L'idea è stata dell''assessore Liborio Curaba. Idea subito condivisa da Paolo Sanzeri. Da oggi, dunque, a Cianciana le cicche di sigarette non finiranno più sui marciapiedi o per strada.

Una decina i commercianti e i professionisti che si sono dotati dei posaceneri che hanno anche il nome della propria attività, ma altri sono già pronti a seguire l'esempio.