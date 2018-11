Porto turistico di Porto Empedocle, via ai lavori di manutenzione straordinaria

Porticciolo di Porto Empedocle, partiti i lavori per la manutenzione straordinaria dell'opera. Sono stati affidati ieri mattina all'azienda aggiudicataria infatti gli interventi che tra oltre un anno consentiranno di rendere praticabile l'infrastruttura, che potrà essere utilizzata da barche da diporto come approdo. Oltre al recupero delle strutture si procederà tra le altre cose al dragaggio per aumentare il pescaggio. Si tratta di interventi già finanziati ma che si erano bloccati nel 2013 in seguito ad una interdittiva antimafia. Solo ora il percorso burocratico è ripartito e, salvo nuovi problemi, tra 450 giorni, vedrà un nuovo porto per la città marinara. “Noi realizziAMO non promettiAMO! - è il commento della sindaca Ida Carmina. Con grande gioia vi do un’ ennesima bella notizia: mentre proseguono i lavori del Lido azzurro oggi è stata firmata la consegna dei lavori del porticciolo, e quindi a giorni cominceranno le opere per la realizzazione della struttura funzionale allo sviluppo della nautica di diporto e turistica a Porto Empedocle”.