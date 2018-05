Spiagge a misura di bambino, nella top ten spicca Porto Palo

Estate chiama vacanza e vacanza chiama famiglia. Secondo quanto emerge da una recente classifica stilata da “Bimbo in viaggio", anche l’Agrigentino conquista una delle dieci posizioni per le spiagge a misura di bambino. I requisiti richiesti sono: acque basse e sicure, servizi per le famiglie e rispetto dell’ambiente. Tra le dieci località selezionate anche Porto Palo di Menfi.

"Questa zona della Sicilia - scrive 'Bimbo in viaggio' - è rimasta quella che era in passato, preservando una natura selvaggia e incontaminata, proprio come quella che si ritrova nella spiaggia di Porto Palo di Menfi, spesso insignita dalla Bandiera Blu per le sua acque limpide. Ci sono lidi attrezzati, ma la vicinanza del paesino consente anche di apprezzare qualche ora spartana e in libertà sulla spiaggia pubblica".