L'inchiesta sulla via sbarrata dai rifiuti, la polizia "studia" foto e video

I poliziotti del commissariato “Frontiera” stanno passando in rassegna video e fotografie realizzati in via Trento dove, nei giorni scorsi, venne bloccata, creando transenne di rifiuti, la strada. Gli agenti stanno cercando di identificare gli autori di quel blocco che rischiano, come è già accaduto in passato, una denuncia.

Ma i fronti investigativi sono due: ci sono accertamenti sui netturbini che hanno scioperato – in maniera selvaggia - per 14 giorni. Un fatto analogo ha comportato di recente – con decreto penale – la condanna ad una ammenda per 24 netturbini.