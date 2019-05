"Abusa di una bambina, spaccia e truffa il Comune", 44enne condannato a 14 anni e mezzo

Sentenza confermata e arresto imminente per scontare la condanna a quattordici anni e sei mesi di reclusione per una lista di accuse che vanno dallo spaccio di droga, agli atti sessuali con minorenni, alla rapina e alla truffa ai danni del Comune. L’empedoclino Luigi Nicastro, 44 anni, personaggio chiave dell’inchiesta “Express Courier, che intercettato al telefono si vantava di andare in giro a spacciare anziché recarsi al lavoro, nelle prossime ore riceverà l’ordine di esecuzione della pena e finirà in carcere per molti anni.

La Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di appello che, in precedenza, aveva ratificato quella di primo grado. Nicastro, beneficiario di un sussidio economico, avrebbe dovuto ricevere i soldi in cambio di una prestazione lavorativa e, invece, secondo quanto avrebbe accertato l’indagine, durante l’orario di servizio per conto del Comune avrebbe spacciato droga. Nello stesso stralcio dell’inchiesta, con l’accusa di avere ceduto droghe leggere a un familiare minorenne, è stato condannato pure a 8 mesi di reclusione Giuseppe Angarussa, 32 anni, assolto da singole ipotesi di spaccio. I difensori, gli avvocati Emilio Chiarenza, Davide Casà e Alessandro Marchica, hanno impugnato il verdetto di appello che, invece, è stato confermato per entrambi. Nicastro, fra le altre cose, è stato riconosciuto colpevole di avere abusato sessualmente di una donna che peraltro faceva parte del nucleo familiare dell’ex compagna. La presunta vittima si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Luigi Troja e ha ottenuto il risarcimento dei danni.