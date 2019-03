Consigliere condannato per violenza sessuale, scoppia il caso politico all'ombra della sfiducia al sindaco

Se l'atmosfera a Porto Empedocle è già di per sè ben poco serena sotto il cielo della politica con la mozione di sfiducia (con sette firme già pronte) al sindaco che sarà consegnata lunedì alla Presidenza del Consiglio comunale dai consiglieri comunali dei gruppi Caci-Di Mauro (mentre i due consiglieri comunali vicini a Gallo sarebbero pronti a prendere un posto in Giunta), a scaldare adesso il dibattito sono fatti, per così dire, extraconsiliari.

Un consigliere comunale di Porto Empedocle è stato condannato per violenza sessuale in sede di Appello. Una notizia che in realtà non sembra aver minimamente scosso il dibattito politico empedoclino. Così a riaccendere il "fuoco", anche se solo sui social, è stato l'ex presidente del Consiglio comunale Luigi Troja, il quale ha scritto un "post" dal contenuto molto molto duro. "A Porto Empedocle - scrive - capita che un consigliere comunale, in carica, venga condannato, sia in primo grado che in appello, per violenza sessuale nell’assordante silenzio delle istituzioni. Violenza sessuale, uno dei delitti più orrendi. Eppure costui siede ancora in consiglio mentre magari la sindaca gli chiede un voto di fiducia.. Complimenti".

Il sindaco Carmina, al momento, schiva le accuse spiegando che nell'articolo che dava conto della condanna mancava (ed è stato omesso proprio perché trattasi di violenza sessuale ndr.) il nome del consigliere in questione e che farà, "le opportune verifiche".

Il riferimento di Troja è però abbastanza chiaro: il consigliere comunale condannato sarebbe tra i componenti dell'opposizione che sarebbero pronti a non sostenere la sfiducia del sindaco, che necessita di 11 voti in aula per essere votata ma che, ad oggi, può certamente contare solo su 7-8 voti.