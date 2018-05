Accusato di avere stuprato l'ex compagna, assistente sociale: "Non ho notato nulla"

"Mi sono occupata della loro famiglia perchè allertata dalla scuola frequentata dalla figlia, il dirigente dell'istituto segnalò le eccessive assenze della ragazzina e mi interessai del caso. Non ho mai notato situazioni di particolare animosità all'interno del contesto familiare".

Esaurita la lista dei testi della Procura, tocca a quelli della difesa al processo in cui è imputato l’empedoclino F.G., 34 anni, arrestato dai carabinieri il 2 giugno dell'anno scorso, poco dopo la presunta aggressione, con l'accusa di avere violentato e picchiato l'ex compagna in presenza della loro figlia. Questa mattina è stata ascoltata in aula, davanti al collegio di giudici della seconda sezione penale presieduta da Luisa Turco, dove è in corso il processo, l'assistente sociale Marcella Sciascia che fu allertata dal dirigente della scuola frequentata dalla figlia dell'imputato e, come da protocollo, avviò una serie di audizioni per verificare il contesto familiare.

"Mi è parso di riscontrare una certa litigiosità nella famiglia - ha detto rispondendo al pm Paola Vetro, al difensore dell'imputato Giuseppina Di Piazza e all'avvocato di parte civile Daniela Posante - ma niente di più". Intanto è scontro in aula sul contenuto di alcune registrazioni che l'imputato avrebbe fatto di nascosto col suo telefono e proverebbero l'estraneità alle accuse. La difesa ha citato il consulente tecnico di parte che ha trascritto le conversazioni ma l'avvocato Posante, che difende la presunta vittima, ha insistito perchè venisse revocata l'ordinanza del tribunale che ne ammette la testimonianza "poichè non vi è traccia del nastro in nessuna parte del fascicolo".

La questione resta ancora sospesa, intanto i giudici hanno chiesto alla difesa di mettere il materiale a conoscenza delle parti prima dell'eventuale audizione del teste in aula alla successiva udienza, fissata per il 18 giugno.