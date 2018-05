"Violenta e picchia la cognata", 44enne rinviato a giudizio

Botte e abusi ai danni della cognata che reagì colpendolo alla testa con un cellulare: a distanza di undici anni dai fatti il pregiudicato empedoclino L.N., 44 anni, sarà processato per l’accusa di violenza sessuale. Il decorso del tempo ha, invece, fatto cadere in prescrizione il reato di lesioni.

Queste le decisioni del giudice Stefano Zammuto che al termine dell’udienza preliminare ha disposto il rinvio a giudizio per l’accusa più grave e ha emesso una sentenza di non luogo a procedere “per avvenuta prescrizione” per l’accusa di lesioni. La richiesta di rinvio a giudizio era stata firmata dal pubblico ministero Santo Fornasier, trasferito da alcuni mesi, prima di lasciare l’ufficio con destinazione Ragusa.

L’empedoclino, difeso dall’avvocato Luigi Troja, dovrà rispondere di violenza sessuale e lesioni aggravate. L’episodio al centro del processo è avvenuto a Porto Empedocle il 30 giugno del 2007. Il quarantaquattrenne avrebbe picchiato la cognata e l’avrebbe trascinata con violenza fino alla camera da letto riuscendo a palpeggiarla più volte sulle parti intime con la finalità, probabilmente, di consumare un rapporto sessuale completo.