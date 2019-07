"Ha violato i sigilli posti per occupazione abusiva": denunciato

Occupazione abusiva di 800 metri quadrati di area demaniale e violazione di sigilli. I carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno effettuato, a Marinella, un blitz constatando un'occupazione abusiva di area demaniale ad opera di uno stabilimento balneare. Dopo una prima contestazione, quella di occupazione abusiva, - ha ricostruito oggi il quotidiano La Sicilia - i militari dell'Arma sono tornati a Marinella per una seconda verifica e hanno accertato che i sigilli, collocati in prima battuta, sono stati, secondo l'accusa, violati. Erano stati, in prima battuta, sequestrati ombrelloni, sedie, tavoli.