Criminalità e inciviltà, chiesti oltre 153 mila euro per la video sorveglianza

Anche il Comune di Porto Empedocle lo scorso 15 giugno firmò il "Patto per la sicurezza" in Prefettura. Adesso, la Giunta - con in testa il sindaco Ida Carmina - ha approvato il progetto definitivo, e la conseguente richiesta di finanziamento, per il potenziamento della video sorveglianza. Un piano di lavoro da ben 153.700 euro.

L'Esecutivo ha sottolineato l'esigenza di rafforzare la prevenzione di atti di criminalità e di devianza urbana, contrastando efficientemente i reati predatori e di degrado. L'amministrazione comunale di Porto Empedocle si è impegnata, inoltre, a farsi carico del 16 per cento del valore del progetto: pari a 24.592 euro.

"Il progetto rappresenta un fondamentale strumento per aumentare la vivibilità del territorio comunale - hanno scritto dal Municipio empedoclino - , per prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, di inciviltà urbana e di criminalità e per incrementare, nel cittadino, la percezione di prossimità delle istituzioni".