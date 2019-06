Tir sul viadotto Salsetto, è un rischio per la tenuta del ponte: raffica di multe

C'è una "guerra" silenziosa che, dallo scorso sabato (giorno in cui il viadotto Salsetto è tornato ad essere a doppio senso di circolazione), i poliziotti della Stradale e quelli della Municipale di Porto Empedocle combattono. E lo fanno a qualsiasi ora del giorno e della notte, dislocando - appena ne hanno a disposizione - pattuglie su pattuglie. Sul viadotto Salsetto, nonostante il divieto, continuano a passare - e lo fanno a rischio e pericolo di tutti - i mezzi di oltre 3,5 tonnellate.

Le contravvenzioni sono sistematiche. Senza "se" e senza "ma", perché tutti i camionisti continuano a ripetere di non sapere che - sul riaperto ponte - vi sia il divieto di transito per i mezzi che superano un certo peso. Non sanno, ma nemmeno vedono visto che i cartelli stradali sono chiari. E il rischio è più che concreto: ed è quello di compromettere la tenuta statica del viadotto.

Dallo scorso sabato, sono in media una decina al giorno le contravvenzioni che vengono elevate dalla polizia Stradale di Agrigento, che è coordinata dal vice questore Andrea Morreale, e dai vigili urbani di Porto Empedocle con in testa il comandante Calogero Putrone. Più di 50, di fatto, le multe fatte fino a ieri sera.