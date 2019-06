Al via i lavori sul viadotto Salsetto, "addio" al semaforo e al senso unico alternato

Addio al senso unico alternato lungo la strada statale 115, la Sud Occidentale Sicula, all'altezza del viadotto Salsetto. Mercoledì prossimo sarà consegnato all’impresa esecutrice il primo stralcio dei lavori di ripristino delle pile ammalorate del viadotto. "Per garantire l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza e allo stesso tempo per contenere i disagi al traffico per la stagione estiva, da sabato, - rendono noto dall'Anas - verrà rimosso l’esistente regime di senso unico alternato, ma verrà istituito il divieto di transito ai mezzi eccedenti le 3,5 tonnellate, in entrambe le direzioni".

"Gli autocarri in direzione Agrigento-Trapani dovranno lasciare la statale 115 al chilometro 186,350 e percorrere la statale 640 e le strade comunali via Bagni, via Platone, via Empedocle, Via Crispi, la statale 115ter e rientrare sulla statale 115 al chilometro 178,800 - hanno reso noto dall'Anas - . Percorso inverso per i veicoli provenienti da Trapani e diretti verso Agrigento".