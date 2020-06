Ereditò nel 1961 uno stabile a Catania: Comune lo mette in vendita

Poco meno di un anno dopo, il Comune ci riprova. Porto Empedocle vuole vendere - e ci prova da tempo ormai - l’immobile di via Faraone, a Catania, ricevuto in eredità nel gennaio del 1961 – con tanto di testamento olografo – da Giuseppe Cavaliere Malato. E' stata indetta, dunque, una nuova trattativa privata ed è stato diramato un nuovo avviso. Il valore posto a base d’asta è 87.000 euro.

“L’immobile versa in condizioni precarie, comportando continue spese e soprattutto rischi per la pubblica incolumità” – era stato già reso noto dal Municipio - . Negli anni passati, stando a quanto emerge, sono state già fatte diverse gare per procedere alla vendita dell’alloggio, ma sono andate deserte. Nell’ottobre del 2015, con delibera del commissario straordinario con funzioni di consiglio comunale, è stato approvato il piano delle alienazioni e questo immobile vi è rientrato.

"Chiunque sia interessato ad instaurare una trattativa privata con l’amministrazione comunale, finalizzata all’eventuale acquisto dell’immobile potrà far pervenire al Comune di Porto Empedocle - ufficio Protocollo (via Marconi n. 2- 92014 Porto Empedocle), entro e non oltre le 12 del 21 luglio una propria dichiarazione di manifestazione di interesse all’instaurazione di trattativa privata. La manifestazione d’interesse, da presentarsi in apposita busta chiusa, idoneamente sigillata, controfirmata lungo i lembi di chiusura.