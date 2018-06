"Va a fare il vaccino e ruba il cellulare all'infermiera", denunciato

Va a farsi il vaccino, alla Guardia medica di Porto Empedocle, e ruba il cellulare all’infermiera. I poliziotti del commissariato “Frontiera” – coordinati dal vice questore Cesare Castelli – dopo una breve attività investigativa non soltanto sono riusciti a rintracciare il tunisino di 39 anni, richiedente protezione internazionale e pertanto ospite di una comunità alloggio di Agrigento, ma anche a ritrovare lo smartphone rubato.

Un telefono cellulare d’ultima generazione che l’immigrato aveva già utilizzato per fare dei selfie e che avrebbe poi nascosto nell’area di campagna attigua alla comunità d’accoglienza. Il trentanovenne è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento per furto. A contattare la polizia di Stato, dopo che non riusciva a trovare più il cellulare, è stata la stessa infermiera della Guardia medica che subito ha ricostruito chi erano stati gli utenti di quelle ore: un gruppo di immigrati che si erano sottoposti a vaccinazione.