Tv, pc e cellulari a buon mercato: ma era una truffa, condannato pescivendolo

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, ha condannato ad un anno di reclusione - per il reato di truffa - l'empedoclino Cristian Sgrò, rappresentato e difeso dall'avvocato Monica Malogioglio. L'uomo, secondo l'accusa, si sarebbe fatto da "tramite" con una persona a lui vicina - impiegata in un negozio di elettrodomestici in fallimento - per fare acquistare a buon mercato oggetti tecnologici di vario genere. I suoi clienti (nella vita svolge la professione di pescivendolo ambulante), credendogli, avrebbero anticipato soldi - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - per l'acquisto di tv, pc e telefoni cellulari. Ma quegli oggetti non sarebbero mai arrivati a destinazione. Le truffe, stando alle denunce trasformatesi in accusa, sarebbero state realizzate tra il luglio e il settembre del 2014.

Il pubblico ministero, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a sei mesi. Il giudice monocratico ha condannato l'imputato ad un anno.