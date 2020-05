L'anziana trovata morta in casa: forse è scivolata ed ha battuto la testa

Potrebbe essere morta una decina di giorni addietro o forse anche 15. E avrebbe perso la vita dopo che pare sia scivolata, all’interno della sua abitazione, e avrebbe battuto la testa. Non è chiaro – né mai potrà esserlo – se la pensionata di 85 anni abbia provato o meno a chiedere aiuto. Viveva da sola in quella casa di via Spinola a Porto Empedocle, dove ieri mattina è stata trovata cadavere.

A richiedere l’intervento della polizia, dopo che da giorni e giorni non si riusciva più ad aver notizie della pensionata e dopo che cominciava a sentirsi un cattivo odore, sono stati alcuni vicini di casa dell’anziana. Sono accorsi gli agenti del commissariato “Frontiera”, quelli della Municipale, i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e una ambulanza del 118. I poliziotti del commissariato "Frontiera" hanno subito avviato i necessari accertamenti all’interno dell’abitazione. Non sono stati riscontrati segni di effrazione: porta e finestre erano regolarmente chiuse. La residenza poi si presentava in ordine. Le verifiche, routinarie in casi del genere, non hanno fatto emergere nulla di sospetto. La pensionata è morta per cause naturali, probabilmente in seguito – ma non è certo - ad un incidente domestico.

I poliziotti del commissariato “Frontiera”, fino alla serata di ieri, hanno cercato di rintracciare eventuali parenti dell’anziana che, però, a quanto pare, non aveva nessuno.