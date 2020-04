Tutelato il diritto alla salute: trasferiti i migranti ospiti dell'hotel

Gli oltre 120 immigrati ospiti dell'hotel di Porto Empedocle sono stati trasferiti in altre strutture. "Tutelato il diritto alla salute" - ha commentato il sindaco Ida Carmina - . Tanto e forte l'allarme sociale che era serpeggiato in città dopo il trasferimento, da Lampedusa il 14 e 15 marzo, dei migranti sbarcati con 4 barconi. "La struttura appariva poco adatta al contenimento di tante persone non essendo presente neppure una recinzione a separarli dalle abitazioni, era difficile assicurare il distanziamento richiesto in questo periodo. In qualità di responsabile della Protezione civile e della salute pubblica ho fortemente rappresentato le mie perplessità rispetto alla scelta operata. Ho trovato conforto nella deputazione nazionale - ha spiegato Carmina - tanto che Filippo Perconti, Rosalba Cimino, Michele Sodano, Azzurra Cancelleri, Vita Martingiglio hanno presentato un’interrogazione parlamentare. E’ stata coinvolta la commissione bicamerale Schengen. Lo stesso consiglio comunale, e lo ringrazio, si è stretto attorno a me per rafforzare la mia azione a difesa della salute dei nostri cittadini e degli immigrati. Nonostante la difficoltà del momento presente, le giuste criticità evidenziate hanno trovato udienza dal ministro degli Interni, Luciana Lamorgese. Già dopo pochi giorni, mi era stato assicurato sarebbero stati trasferiti - ha continuato il sindaco - . Abbiamo dovuto attendere i 14 giorni di isolamento e questo pomeriggio è stato completato il trasferimento in altre strutture".

"Comprendiamo che l’espansione dell’epidemia ed il dover affrontare in contemporanea l’emergenza sbarchi nell’immediato abbia indotto ad assumere una pronta e celere soluzione - ha commentato il sindaco di Porto Empedocle - . Siamo convinti che la problematica vada approfondita visto l'emergenza sanitaria in cui ci stiamo trovando e vadano trovate soluzioni che tutelino a pieno il diritto alla salute ed alla vita sia dei cittadini sia degli immigrati".