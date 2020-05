Sbarcati a Porto Empedocle i 78 migranti soccorsi a Lampedusa: ma il loro viaggio continua

Sono 78 i migranti che sono sbarcati, in serata, sul molo di Porto Empedocle e da dove - dopo essere stati controllati dal medico Franco Micciché - sono stati "caricati" sugli autobus con destinazione una struttura d'accoglienza di Comiso. Struttura dove dovranno restare in quarantena.

Si tratta di parte dei migranti che, stanotte, per non rimanere all'addiaccio su molo Favarolo a Lampedusa, erano stati sistemati alla "Casa fraternità" che è gestita da don Carmelo La Magra: sacerdote della più grande isola delle Pelagie. Come preannunciato dalla Prefettura di Agrigento, i 78 - stamattina - sono stati imbarcati sul traghetto di linea che è giunto, appunto, a Porto Empedocle in serata.

Domattina lasceranno invece Lampedusa gli altri 44 che erano stati salvati ieri pomeriggio in acque territoriali italiane dopo che erano stati avvistati, ma non soccorsi, in acque Sar maltesi.