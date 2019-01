Porto Empedocle, lo sportello di Girgenti Acque cambia sede

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Girgenti Acque S.p.A. comunica che, a seguito del trasferimento dell'ufficio destinato allo sportello periferico del Gestore a Porto Empedocle (disposto dall'Ente Comunale in via temporanea), lo stesso sarà spostato presso la sede dell’Ufficio Tributi sito in via Stretta n. 2 (piano terra), sempre nel Comune di Porto Empedocle.

Si informa, altresì, che, a seguito di detto trasferimento, l'apertura dello sportello periferico di Girgenti Acque nel Comune di Porto Empedocle, prevista per domani, mercoledì 16 gennaio 2019, non sarà effettuata e, consequenzialmente, lo sportello tonerà regolarmente operativo, negli ordinari orari di apertura, mercoledì 23 gennaio 2019, presso la nuova sede di via Stretta n. 2.