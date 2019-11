Torrente Re, dopo anni finanziati i lavori di manutenzione e pulizia dell'area

Dopo oltre dieci anni di attesa e una situazione complessiva di grande abbandono sia da un punto ambientale che di tutela dell'incolumità pubblica, via ai lavori sull’alveo del torrente Re, a Porto Empedocle.

L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico ha infatti finanziato l’opera di manutenzione che consentirà un "normale deflusso delle acque e una bonifica generale dell’area". Il tratto interessato è quello che va dalla statale 115 ter e alla foce, un tratto in condizioni assolutamente precarie, che si presenta completamente ostruito da vegetazione, sterpaglie e detriti e con una sezione idraulica che nel tempo si è progressivamente ridotta.

La cosa più grave, evidenzia la Regione, "è che a pochi metri di distanza c'è un impianto di depurazione in disuso e una serie di abitazioni edificate proprio al confine con il corso d’acqua. I lavori da eseguire prevedono il decespugliamento e il taglio degli alberi presenti in alveo, lo sgombero di materiale alluvionale per ripristinare gli argini, soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti stradali, a salvaguardia della pubblica incolumità".