"Il mancato chiarimento e la sparatoria, fu tentato omicidio": chiesti 9 anni per 26enne

“James Burgio rimase seduto sullo scooter in segno di sfida quando i due cercarono di chiarire il diverbio che avevano avuto poco prima e non disse nulla. Quando si girarono, gli sparò alle spalle”. Per il pubblico ministero Elenia Manno, non ci sono dubbi: il ventiseienne empedoclino, che il 6 febbraio è stato destinatario di un nuovo ordine di arresto nell’ambito della maxi operazione antimafia “Kerkent”, sparò per uccidere le sue vittime e non per ferirle.

Il giovane è stato fermato dalla squadra mobile due giorni dopo l'agguato al porto empedoclino del 21 luglio scorso il cui movente sarebbe da ricondurre a un banale litigio. Questa mattina, dal giudice dell’udienza preliminare Alessandra Vella, c’è stata la requisitoria del pm. La pena richiesta è ridotta di un terzo per effetto del giudizio abbreviato. Il 17 aprile è in programma l’arringa dei difensori, gli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica. La difesa non ha mai contestato che, a sparare all'indirizzo del pescatore e dell’armatore, sia stato l’imputato. I legali, però, sostengono che Burgio avrebbe, comunque, fatto fuoco solo per ferire o intimorire ma non per uccidere. Fin dalle battute iniziali, infatti, la questione è sembrata in bilico.

Il pm Elenia Manno, adesso, insiste e chiede la condanna per tentato omicidio sottolineando che “come ricostruito dai medici, è evidente che il colpo sparato a Marino ha sfiorato l’arteria femorale e ha rischiato di ucciderlo”.