L'agguato al porto empedoclino, giudizio abbreviato per il ventiseienne

Giudizio abbreviato con due condizioni: produrre una consulenza tecnica del medico legale e alcuni documenti fra cui un video. Gli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica, difensori del ventiseienne di Porto Empedocle, James Burgio, accusato di duplice tentato omicidio per la sparatoria al porto dello scorso 21 luglio, formalizzano la loro strategia difensiva. La scelta processuale segue la decisione del gip Francesco Provenzano che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Elenia Manno, ha disposto il giudizio immediato, saltando l’udienza preliminare secondo una procedura che viene seguita nei casi di “evidenza della prova”. Nei prossimi giorni sarà fissata l’udienza dal gup. Nel frattempo la difesa ha impugnato in Cassazione l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva dato ragione alla Procura e ritenuto sussistenti gli indizi del reato di tentato omicidio e non di lesioni come sostenuto in un primo momento dal gip. L’udienza in Cassazione è in programma l’8 gennaio.

Burgio, al culmine di un litigio, avrebbe sparato all’indirizzo di un pescatore trentenne, rimasto ferito alle gambe e avrebbe tentato di fare fuoco contro il cugino, armatore dell’imbarcazione, rimasto illeso per l’inceppamento dell’arma. Secondo il giudice Stefano Zammuto, che aveva emesso l'ordinanza di applicazione della custodia in carcere senza convalidare il fermo, non si trattò di tentato omicidio perchè "ha sparato un solo colpo in direzione della gamba" all'indirizzo del pescatore. In relazione al secondo episodio, quando Burgio, poco dopo, avrebbe tentato di sparare all'indirizzo dell'armatore, il gip aveva sottolineato che "non ci sono elementi che provino l'effettiva direzione dei colpi". Il riesame ha ribaltato questa tesi.