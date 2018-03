"Tentò di violentare l'ex moglie", chiesti 6 mesi di reclusione per 58enne

La Procura chiede la condanna a 6 mesi di reclusione per l'empedoclino, G. G., di 58 anni, che avrebbe tentato di violentare la propria ex moglie dopo averla minacciata e ferita. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. La donna-vittima, rappresentata dall'avvocato Luigi Troja, si è costituita parte civile. I fatti contestati all'empedoclino risalgono al 2014 e furono denunciati proprio dall'ex moglie. Il processo è in corso di svolgimento dinanzi al collegio penale, presieduto dal giudice Luisa Turco.

Dopo la requisitoria e la discussione degli avvocati, è prevista la sentenza per il 22 marzo.