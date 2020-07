Tamponi tutti negativi: i 180 salvati dalla Ocean Viking tutti sulla Moby Zazà

Lo sbarco dei 180 migranti salvati, in acque internazionali, dalla Ocean Viking è terminato alle 3,15. Tutti gli esiti dei tamponi rino-faringei sono stati negativi e dunque, senza alcun timore, s'è proceduto allo sbarco dalla nave della ong Sos Mediterranee e all'imbarco sulla nave-quarantena Moby Zazà dove il grosso gruppo dovrà restare sotto sorveglianza sanitaria. Sbarco ed imbarco realizzato - per come convenuto tra Questura ed Usmaf - a piedi dagli stessi migranti, senza l'utilizzo di alcun pullman.

Stamani, la Moby Zazà ha già lasciato la banchina Todaro ed è tornata in rada. Lo stesso farà anche la nave Ocean Viking, il cui equipaggio dovrà effettuare il periodo di sorveglianza sanitaria. Di fatto, ancora per qualche giorno, davanti il porto di Porto Empedocle sosteranno le navi delle ong: Sea Watch3 e Ocean Viking e la "Moby Zazà".

A Porto Empedocle, intanto, si ventila una protesta di piazza.