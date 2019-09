Ricostruzione del cavalcavia demolito, statale 115 chiusa per una settimana

Disagi in vista, a partire da lunedì prossimo e per una settimana, lungo la strada statale 115 “Sud Occidentale Sicula”. L’Irsap procederà alla ricostruzione di un cavalcavia e per effetto di questi lavori, la statale rimarrà chiusa dal chilometro 183,600 al chilometro 184,600, tra Villaseta e Porto Empedocle. Ad renderlo noto è stata l'Anas che ha specificato: "L’itinerario alternativo, segnalato sul posto, è costituito da via Fosse Ardeatine".

Il cavalcavia sulla strada statale 115, di via Capuana a Porto Emepedocle, è stato demolito a fine dello scorso giugno. Si trattava dell’infrastruttura limitrofa allo svincolo per Villaseta. Adesso è giunto il momento della ricostruzione e la chiusura, a partire da lunedì 16 e fino a lunedì 23, della statale 115.