"Avevano in tasca 11 dosi di hashish", denunciato due diciassettenni

Due diciassettenni di Porto Empedocle sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Palermo. Sono stati trovati, durante un controllo dei carabinieri nella cosiddetta Villa Bianca all'Altipiano Lanterna, in possesso di 11 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 17 grammi. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. Il fatto che la "roba" fosse stata divisa in dosi non lascerebbe dubbi sull'illegale attività di spaccio.