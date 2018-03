"Trovato in possesso di hashish", arrestato un ventinovenne

Sarebbe stato trovato in possesso di 100 grammi di hashish durante una perquisizione domiciliare. E' per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio che i carabinieri di Agrigento hanno arrestato Pietro Fratacci, 29 anni, di Porto Empedocle. Il sostituto procuratore, Paola Vetro, titolare del fascicolo di inchiesta subito aperto, ha disposto per il giovane empedoclino - che ha già nominato quale suo difensore l'avvocato Daniele Re - gli arresti domiciliari in attesa della convalida.

La droga è stata, naturalmente, sequestrata.