Porto Empedocle sommersa dai rifiuti, i sindacati proclamano altri due giorni di sciopero

Niente precettazione per gli operatori ecologici di Porto Empedocle e il sindacato proclama due ulteriori giorni di sciopero. Sono queste le due sostanziali novità emerse quest'oggi per quello che riguarda la vertenza rifiuti in atto nel comune empedoclino che sta trasformando la città in una discarica a cielo aperto. Anche oggi, gli operatori ecologici della Realmarina, stremati da sei mensilità arretrate di stipendio, hanno continuato ad incrociare le braccia in segno di protesta con la conseguenza che la città è ormai una sorta di discarica a cielo aperto dove i cittadini, disattendendo del tutto l'ordinanza del sindaco che vieta il conferimento dei rifiuti fino al termine dell'agitazione, approfitta per liberarsi di ogni genere di rifiuto compresi materassi ed elettrodomestici.

Intanto, stamattina , la Fit Cisl ha scritto al prefetto e alle imprese Realmarina per comunicare di avere indetto due giorni di sciopero per il 26 e 27 febbraio ma soprattutto per chiedere un incontro urgente con la prefettura che, al momento, non ha avviato alcuna procedura per la precettazione degli operai che di lavorare ancora senza essere pagati non vogliono saperne.

Il sindaco ieri aveva manifestato l'idea di chiedere ad altre imprese di effettuare il lavoro che gli operai si rifiutano al momento di fare ma da piu parti viene fatto notare che se non ci sono i soldi per le imprese vincitrici dell'appalto, come si pensa di poter pagare altre ditte che dovrebbero lavorare, come si dice in questi casi, sulla fiducia. Insomma una vertenza sempre più complicata della quale non si vede soluzione imminente all'orizzonte. Non risulta infatti che ci siano importanti somme di denaro in arrivo nelle casse del Comune in modo da dare alle imprese della Realmarina quanto spetta loro per servizi già resi e potere conseguenzialmente pagare gli operai stremati da un ritardo di diverse mensilità di stipendi.