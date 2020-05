Soccorsi in acque Sar maltesi, dopo 5 giorni di stallo assegnato il "Pos": è Porto Empedocle

La nave commerciale Svata, con a bordo i 78 migranti soccorsi lo scorso 3 maggio in acque Sar maltesi, dopo 5 giorni di stallo, ha ottenuto l'autorizzazione allo sbarco delle persone e quale porto sicuro gli è stato indicato quello di Porto Empedocle.

I migranti erano stati avvistati per la prima volta su un barcone alla deriva sabato 2 maggio: il giorno seguente sono stati soccorsi e il mercantile è rimasto in attesa di indicazioni sul da farsi. A lanciare ripetutamente l'Sos attraverso le sue pagine social, in tutti questi giorni, è stato Alarm phone.

Il cargo privato, no una Ong, dovrebbe giungere in serata a Porto Empedocle.

A lanciare accorati appelli anche Mediterranea Saving Humans: "Quattro giorni sul ponte del mercantile Marina, ancora in attesa di un porto sicuro di sbarco. Basta violazioni, vogliamo - scrivevano ieri - il rispetto del diritto marittimo e internazionale nel Mediterraneo. Fateli sbarcare".

Porto Empedocle è stato scelto quale "Pos", nonostante il sindaco della città: Ida Carmina, lo scorso 10 aprile, ha firmato un'ordinanza di chiusura proprio del porto. "Mi è stato preannunciato l'arrivo di questo mercantile dal capo del dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione, il prefetto Michele Di Bari, - ha detto il sindaco di Porto Empedocle - . Si tratta di un evento eccezionale perché queste persone sono state ripescate in mare da questa nave che rimarrà al largo. Verranno garantiti i primi soccorsi ai migranti e poi saranno portati via".