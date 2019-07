"Non ci fu sfruttamento della prostituzione", assolta una mamma di 48 anni

'Non ci fu sfruttamento della prostituzione '. La quarantottenne empedoclina - accusata di avere introdotto la propria figlia nel "mercato del sesso" con un tariffario che prevedeva prestazioni da 30 a 50 euro - è stata assolta. La sentenza è stata emessa dal collegio di giudici presieduto da Wilma Angela Mazzara. Lo stesso Pm, durante la sua requisitoria, ha chiesto l'assoluzione.

“Mia madre non mi ha mai fatto prostituire con nessuno, né l’ho mai fatto io spontaneamente” - aveva detto la ragazzina - . Lo scorso giugno era stata interrogata anche la donna di Porto Empedocle che è stata difesa e rappresentata, durante il dibattimento, dall'avvocato Daniele Re.

Oltre alla ragazzina, che ha negato la circostanza secondo cui si sarebbe prostituita e la madre le avrebbe organizzato il giro acquisendone i guadagni, è stato interrogato l’amministratore del condominio in cui si trova l’abitazione dove la ragazza, a partire dal 2014, avrebbe esercitato l’attività di prostituzione.

“Non ho mai fatto prostituire mia figlia, quelle persone non erano clienti ma amici, conoscenti. Pagamenti per le sue prestazioni sessuali? No, semplici gesti di sostegno verso la nostra famiglia che è molto povera”. Dell'inchiesta si erano occupati i poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle.