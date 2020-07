Tettoia, recinzioni e appartamenti: nessuno stop all'abusivismo

Non soltanto Agrigento e Licata. Anche a Porto Empedocle – stando ai rapporti comunicati al Municipio dagli ufficiali e dagli agenti della polizia giudiziaria in merito ad opere realizzate abusivamente – la “piaga” dei lavori fatti senza alcuna autorizzazione o licenza è tornata a materializzarsi. Lo scorso mese di giugno sono stati ben tre i casi di abusivismo scoperti da carabinieri e agenti della polizia municipale.



I militari dell’Arma, nella zona balneare, hanno scovato la realizzazione di una tettoia interamente in legno con copertura a tetto ad unica falda. Ma anche una sorta di appartamento con struttura sempre in legno e finestre. La polizia municipale di Porto Empedocle ha invece “stanato” – in centro urbano – gli altri due abusi. In un caso, c’è stata l’occupazione e chiusura di un'area di 8 per 10 metri, mediante recinzione e un cancello in ferro. Allo stesso modo è avvenuto anche nel secondo caso: i vigili urbani hanno accertato l’occupazione e chiusura di un'area di circa 190 metri quadrati, mediante la realizzazione di muro di recinzione con cancello scorrevole. Ma sono stati trovati – stando a quanto emerge sempre dal rapporto comunicato al Municipio – tre manufatti in muratura adibiti a deposito e pavimentazione in battuto di cemento. Appare scontato che, per tutti i casi, siano già seguite le ordinanze di sospensione e ben presto i funzionari del Comune dovranno anche firmare l’intimazione al ripristino dei luoghi con tanto di demolizione delle opere abusive che sono state realizzate e che sono state scoperte.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.