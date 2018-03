Seconda giornata di sciopero selvaggio, raccolta dei rifiuti ferma

Seconda giornata di sciopero selvaggio oggi per gli operatori ecologici di Porto Empedocle che da ieri hanno stoppato la raccolta differenziata in città. Alla base della protesta, anche questa volta, i ritardi nei pagamenti degli stipendi causati dai mancati versamenti da parte del Comune alle imprese dei soldi per servizi già resi.

Dopo l'incontro a vuoto di ieri pomeriggio, questa mattina, il sindaco Ida Carmina ha riconvocato d'urgenza sia le imprese che le organizzazioni sindacali. Pare che il primo cittadino comunicherà di essere in possesso di un numero di mandato da parte della Regione per il trasferimento di somme che potrebbero consentire alcuni pagamenti.

Notizia in aggiornamento