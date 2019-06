Gli sbarchi non si fermano: dopo il mini approdo a Lampedusa, 30 migranti a Porto Empedocle

Trenta immigrati, verosimilmente tunisini, tra cui 4 bambini, sono stati sbarcati a Porto Empedocle. Erano stati intercettati, su due piccole barche, durante la notte dalla Guardia di finanza, a poche miglia da Lampedusa. Sono stati trasbordati prima sulle motovedette della Guardia costiera e poi sul pattugliatore Avallone delle Fiamme Gialle che li ha condotti a Porto Empedocle.

A Lampedusa, al molo Madonnina, invece sono riusciti ad approdare altri 11 tunisini, fra cui una donna e un minore. Appena ieri, poco dopo che la "Sea Watch3" era entrata, violando il divieto in acque territoriali italiane, il sindaco delle Pelagie, Totò Martello, aveva detto che su Lampedusa "gli sbarchi non si sono mai fermati". "Lampedusa è stupita - ha detto, ieri, Martello - perché gli sbarchi continuano ad esserci e per questa nave, si sta facendo polemica".