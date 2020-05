Tunisini sul piede di guerra: in 14 lasceranno la Moby Zaza che è pronta per tornare a Lampedusa

Quattordici tunisini, che hanno di fatto protestato per l'intera giornata chiedendo di poter scendere, verranno sbarcati fra poco dalla nave quarantena "Moby Zaza" che si trova in banchina a Porto Empedocle. La decisione è stata presa per evitare che si possano innescare problemi di ordine all'interno della nave dove, in due diverse aree, si sono circa 120 persone. Il gruppetto verrà fotosegnalato dalla polizia e verrà trasferito a Villa Sikania a Siculiana.

La nave era già in banchina per effettuare i rifornimenti ed essere pronta a salpare per questa sera, alle 23,30 circa, con destinazione Lampedusa dove dovrebbe arrivare domani, a metà mattinata, e dove verranno fatti salire a bordo i 137 migranti sbarcati, dopo un soccorso fatto dalle motovedette della Guardia costiera e delle Fiamme gialle, sull'isola e momentaneamente alloggiati alla Casa della fraternità della parrocchia di San Gerlando.

E' previsto - ma non possono esserci certezze categoriche al riguardo - che la nave riparta già domani per tornare in rada di Porto Empedocle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto, sono risultati tutti i negativi i tamponi rino-faringei ai quali sono stati sottoposti i circa 120 migrati che, in due aree separate, si trovano sulla nave.