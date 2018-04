Gettava i sacchi di rifiuti per strada, bloccata e sanzionata una donna

Una cinquantenne è stata sorpresa, dai poliziotti del commissariato “Frontiera”, mentre scaricava dal portabagagli della sua auto i sacchetti della spazzatura nel rione dei Grandi Lavori. La donna è stata subito bloccata e sanzionata. Perché anche la polizia di Stato presta, naturalmente, massima attenzione ad un fenomeno che, ad Agrigento come a Porto Empedocle, sembra essere duro a morire.

La donna è stata, naturalmente, identificata e il suo nominativo adesso verrà formalmente trasmesso agli uffici comunali, a quello Tributi in maniera particolare. Non è escluso – anzi sembrerebbe essere molto probabile – che anche questa cinquantenne risulterà essere una perfetta sconosciuta, una di quelle tante persone che non hanno mai pagato la tassa dei rifiuti.