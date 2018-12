La rivolta degli empedoclini, il sindaco: "La vecchia politica cerca di rialzare il capo"

“Questa è la vecchia politica che cerca di rialzare il capo. La mia porta è sempre stata aperta a chi vuole dare una mano, un contributo, alla città. Abbiamo trovato un disastro economico e avendo dichiarato il dissesto, senza anticipazioni, abbiamo vissuto con debiti e stenti. E’ questo quello che non va: le casse sono vuote”. E' con queste parole che il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, ha ribattuto e replicato alla "marcia" lungo via Roma di ieri mattina.

“La consulta giovanile è stata istituita nel 2000 ma è rimasta ferma, bloccata. La ragazza che ha preso la parola poteva chiedere, come tutti gli altri giovani, di partecipare alla Consulta per la quale abbiamo pubblicato il bando. E siamo stati noi a farlo. C’è qualche disservizio è vero, succede ovunque, specie in un Comune dissestato che, senza anticipazioni, vive di debiti e stenti – ha replicato il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina - . Abbiamo recuperato il 25 per cento circa di evasione e non siamo arrivati ad essere un Comune virtuoso nella raccolta differenziata, ma siamo al 60 per cento. E non siamo fra i Comuni virtuosi solo per gli scioperi che ci sono stati. Sono molto perplessa – ha aggiunto Ida Carmina – anche perché molti disservizi sembrano guidati, come se si volesse condizionare il gradimento di una persona. Se non c’è lo sciopero, l’abbandono dei rifiuti sono casi localizzati. E’ in corso una strategia di odio e denigrazione, la mia porta è stata sempre aperta" – ha concluso il sindaco di Porto Empedocle - .