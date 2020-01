Esce di casa e non vi fa più ritorno: 45enne rintracciata dai carabinieri dopo 2 giorni

E’ stata rintracciata dopo poco più di due giorni. Una quarantacinquenne empedoclina è stata ritrovata dai carabinieri della stazione di Porto Empedocle ed è stata portata in caserma anche per capire il motivo del suo allontanamento. Un allontanamento che è stato, appunto, volontario.

La donna, sposata e madre di un figlio, era uscita di casa e, mettendosi al volante della sua auto, non vi aveva più fatto ritorno. Era accaduto tutto lo scorso mercoledì. Da allora, per i famiiari della donna, era iniziato il tempo dell'ansia. Alla stazione dei carabinieri, raccontando l’accaduto, si era anche presentato un familiare. Trattandosi di un adulto e ipotizzando un allontanamento volontario, è stato indispensabile attendere 48 ore circa prima di ipotizzare la messa in campo di un piano di ricerche provinciali.

I carabinieri della stazione di Porto Empedocle hanno comunque avviato le ricerche della quarantacinquenne. E lo hanno fatto proprio a partire dal territorio comunale e dai Comuni immediatamente limitrofi. Ricerche che hanno consentito appunto il rintraccio della donna che sembrerebbe essere in buone condizioni di salute.