"Quella casa minaccia la pubblica incolumità", il sindaco: "Va messa in sicurezza subito"

C'è un immobile, in via Crispi a Porto Empedocle, che minaccia la pubblica incolumità. Il rischio crolli sembra essere più che concreto, tant'è che il sindaco Ida Carmina ha firmato un'ordinanza che impone - a carico dei legittimi proprietari - la messa in sicurezza attraverso la rimozione delle parti pericolanti: murature, cornicioni, intonaci, soglie, balconi e gronde. Il primo cittadino ha, di fatto, ordinato "l’esecuzione di ogni ulteriore opera indispensabile ad assicurare l’integrità, dal punto di vista statico dell’edificio, nonché di ogni altra opera ritenuta necessaria sempre a salvaguardia della pubblica e privata incolumità". Il termine ultimo per iniziare gli urgenti lavori è 15 giorni.

"L’eventuale inottemperanza al contenuto dell'ordinanza - scrivono chiaramente dal Municipio - comporterà la comunicazione dell’inadempienza all’autorità giudiziaria. Eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del provvedimento, saranno a carico dei destinatari dell'ordinanza che ne risponderanno in solido in via civile, penale ed amministrativa". I quattro proprietari dell'immobile dovranno "sino all’ultimazione dei lavori garantire la sicurezza delle aree interessate dalla caduta, attraverso l’interdizione del passaggio della zona sottostante, mediante idonea transennatura, adeguatamente segnalata" - precisano dal Comune di Porto Empedocle - .

A segnalare il rischio, a metà dicembre scorso, sono stati gli agenti del comando di polizia municipale che hanno accertato il “distacco e la caduta di una porzione di un balcone”. Il tecnico dell’Utc ha, dunque, effettuato immediato sopralluogo tecnico per accertare la reale situazione di pericolo ed è stato riscontrato “che l’edificio, a causa della mancanza dei necessari interventi di manutenzione ha subito un progressivo degrado dei materiali e perdite di coesione degli elementi costitutivi. In particolare, nell’angolo a sud-ovest del fabbricato, al secondo e ultimo piano, - scrivono dal palazzo di città - in corrispondenza del vano scala condominiale, è presente un balcone in marmo, sorretto da travi in ferro, in precarie condizioni di stabilità, dal quale si è verificato il distacco di uno dei travetti di sostegno in ferro. Altre parti pericolanti si evidenziano nelle porzioni di intonaco esterno ammalorato del prospetto, nonché nei canali di gronda e nei pluviali”. L'immobile, dunque, "a causa del cattivo stato di manutenzione costituisce pericolo per la pubblica incolumità".