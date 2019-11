Porto Empedocle torna ad essere un set: si gira "La concessione del telefono"

Porto Empedocle torna ad essere un set. Sono iniziate, infatti, le riprese del film "La concessione del telefono", ispirato all'omonimo romanzo dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri. Il film, prodotto dalla Palomar, è firmato dal regista Roan Johnson e andrà in onda su Rai 1. L'attore protagonista è Alessio Vassallo, nel cast anche l'agrigentino Giugiù Gramaglia che si dichiara, secondo quanto riporta il Giornale di Sicilia, "onorato di far parte del cast e di poter interpretare uno dei personaggi nati dalla penna del Maestro Camilleri". Anche per questa produzione, come per il Commissario Montalbano, le location per le riprese sono state individuate in diverse zone del Ragusano.

"La concessione del telefono" è il terzo romanzo storico di Camilleri ad essere trasformato in un film televisivo dopo “La mossa del cavallo” con Michele Riondino, in onda nel febbraio 2018, e “La stagione della caccia” diretto dallo stesso Roan Johnson e trasmesso nel febbraio 2019.