Il 2020 porta subito un primo rincaro: il prezzo del pane aumenta a 3 euro

Sessanta centesimi di aumento sul prezzo del pane a Porto Empedocle. Lo scrive oggi il quotidiano La Sicilia. Un chilo di rimacinato o di grano tenero viene venduto a 3 euro anzichè 2,40 come avveniva nel 2019.

Lo annuncia Giacomo Zimbardo, presidente provinciale di Assipan, il sindacato dei panificatori. "I costi - spiega - sono aumentati in maniera significativa, i rincari sono inevitabili e saranno operativi presto in tutta la provincia. A Porto Empedocle non si verificavano aumenti da diciotto anni".