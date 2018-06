Riprende la raccolta dei rifiuti? Cancelli chiusi però alla discarica di Lentini

Dovrebbe riprendere oggi, a Porto Empedocle, la raccolta dei rifiuti. Il Municipio ha diffidato la “Realmarina” a fare in modo che gli operatori ecologici – in sciopero abusivo da una settimana – tornino al lavoro. In caso contrario c’è già pronta una ditta - uomini e mezzi - per sopperire e tamponare l’emergenza igienico-sanitaria.

Trattandosi di sciopero abusivo pare difficile, fra l’altro, che la Prefettura possa seguire la strada della precettazione. Ma i problemi per Porto Empedocle non finiscono. Pare, infatti, che la discarica di Lentini, dove anche la città marinara è stata autorizzata a conferire, non voglia far entrare i camion con i rifiuti empedoclini.

E questo perché il Municipio ha un debito con la proprietà della discarica. Un debito che risale al 2015 e quindi anche questa società, al momento del dissesto finanziario dell’ente, ha aderito alla procedura di liquidazione. E il sindaco Ida Carmina, a tal riguardo, ha già chiesto “aiuto” al prefetto Dario Caputo e alla Regione affinché venga individuata, laddove possibile, un’altra discarica dove conferire la spazzatura di Porto Empedocle.