Rifiuti e maxi discariche, 20 incivili dovranno ripulire come "punizione"

Ripuliranno laddove hanno sporcato. Sono una ventina gli empedoclini - coloro che vennero scoperti, fu l'operazione "Kaos calmo", dalla Capitaneria di porto a gettare rifiuti nella zona del Caos - che dopo la denuncia, adesso, dovranno come punizione ripulire tutto. Lo riporta oggi il quotidiano La Sicilia. A firmare l'ordinanza, nei giorni scorsi, è stato il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina che impone, a queste persone, di ripulire a propria cura e spese l'area devastata dai rifiuti. Il sindaco ha conferito anche un termine preciso: 7 giorni di tempo entro il quale procedere. Se non lo faranno, il Comune dovrà comunque trovare una soluzione per ripulire un tratto che - scoppiata l'estate - non si presenta certo nel migliore dei modi.