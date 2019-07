Porto Empedocle vive una nuova emergenza rifiuti, non c'è dove conferire l'umido

Porto Empedocle vive una nuova emergenza rifiuti. Questa volta, gli operatori ecologici non c'entrano affatto: non c'è nessuna protesta da parte loro. "Il nostro paese paga il prezzo di un sistema regionale che non riesce a garantire regolarità al servizio" - ha scritto il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, - .

La situazione, dopo l'emergenza determinata dalla chiusura della discarica di Timpazzo di Gela, sta lentamente tornando alla normalità. La Regione ha autorizzato, infatti, in paio di giorni addietro, il Comune a conferire nella discarica di Trapani. Prima di tale autorizzazione, i rifiuti non si sono potuti raccogliere "perché non avremmo avuto dove conferirli" - ha spiegato il sindaco - . E' ricominciata la raccolta dell'indifferenziato e, in queste ore, si sta procedendo secondo il calendario.

C'è però - e non è di poco conto - il problema dell'umido. "La discarica Raco è chiusa e la riapertura è prevista per la prossima settimana. Vi chiediamo di comprendere che per tornare alla normalità occorrerà qualche giorno - ha aggiunto il sindaco Ida Carmina - . Le altre frazioni: plastica, vetro, alluminio, carta e cartone verranno però raccolte regolarmente secondo caldendario".