Strade e marciapiedi invasi dai rifiuti, disatteso il divieto di conferimento

Il divieto di conferire spazzatura di qualunque tipologia, era stato emanato ieri pomeriggio dal sindaco Ida Carmina. Questa mattina però, per tutta risposta all'ordinanza sindacale, gli empedoclini hanno lasciato per strada ogni genere di rifiuto: dall'organico agli elettrodomestici, dal cartone alla plastica invadendo centro e periferia, senza alcuna distinzione. Il rischio di un'emergenza igienico-sanitaria è dunque altissimo anche perchè all'orizzonte non si prefigura alcun tipo di soluzione.

Al Comune di Porto Empedocle non sono arrivati gli attesi soldi dalla Regione e dal ministero. Soldi che da dare alle imprese della Realmarina per servizi già resi. Soldi che, le imprese, a loro volta, do conseguenzialmente pagare gli operai stremati da un ritardo di diverse mensilità di stipendi.

Non risultano neanche convocazioni al tavolo prefettizio per provare a trovare una soluzione alla vertenza anche se gli accordi presi in precedenti situazioni analoghe sono stati in parte disattesi. A fronte di tutto questo, gli operatori ecologici della Realmarina sembrano intenzionati a non tornare al lavoro, incuranti, nella loro disperazione, delle conseguenze che questa astensione arbitraria dal lavoro potrebbe avere.

Nel frattempo si tentare almeno di emarginare gli incivili. In tal senso la richiesta/proposta arriva dal consigliere comunale del gruppo misto, Giuseppe Iacono, il quale chiede che il Comune potenzi i controlli sulle strade per frenare l’abbandono incontrollato dei rifiuti riducendo i rischi per la collettività.